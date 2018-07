Ciro Gomes torce o pé direito na hora do jogo do Brasil

O presidenciável Ciro Gomes (PDT)​ escorregou e​ torceu o ​pé direito, na quarta-feira, ​bem na hora do jogo do Brasil com a Sérvia. “Fui ajudar o Neymar e me machuquei”, brincou ele, ao receber dirigentes da Força Sindical, nesta quinta, para um café no seu apartamento, em São Paulo. Mesmo com uma tala no pé avariado e chinelão no outro, o pré-candidato do PDT à Presidência não perdeu o bom humor e contou o episódio às gargalhadas.

A tendência é que sindicalistas da Força apoiem Ciro na campanha ao Palácio do Planalto. O presidente do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva​, também trabalha para convencer o bloco de centro formado por DEM, PP, PR, SD e PRB a fechar aliança com o ex-ministro. A parceria entre os dois é antiga: em 2002, Paulinho foi candidato a vice-presidente na chapa de Ciro. ​(Vera Rosa​ e Naira Trindade)