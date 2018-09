Ciro Gomes terá de pagar R$ 30 mil a Temer

Em plena campanha presidencial, o candidato do PDT, Ciro Gomes, foi novamente condenado a pagar R$ 30 mil de indenização ao presidente Michel Temer (MDB) por danos morais. A

O ministro Lázaro Guimarães, do Superior Tribunal de Justiça, manteve a condenação de maio de 2017, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelas declarações que Ciro fez em dezembro de 2015, em entrevista à Rede TV.

O advogado responsável pela ação é Renato Ramos, do MDB. Na ação, Temer pede indenização a Ciro Gomes pelas “pesadas críticas” que atacam sua honra e sua imagem ao chamá-lo de “capitão do golpe” para destituir a então presidente Dilma Rousseff.

Ciro Gomes diz, por meio da assessoria de imprensa, que vai recorrer da decisão.