PDT de Ciro Gomes propõe incluir serviço público em ‘nova CLT’ e revisar reforma trabalhista

O presidenciável do PDT, Ciro Gomes, vai anunciar nesta terça, 26, ao lado do presidente da CSB, Antônio Neto, ideias que devem estar em seu plano de governo para a pauta trabalhista. Os dois falarão sobre a proposta de criar um Código Brasileiro do Trabalho em substituição à CLT, atual regramento das leis trabalhistas no Brasil.

O novo código revogaria parte da reforma trabalhista aprovada no governo de Michel Temer, abarcaria novas formas de trabalho, e traria como principal novidade a inclusão do serviço público nas mesmas regras.

Para prosperar, a medida demandaria uma reforma administrativa mais ampla que a proposta no governo de Jair Bolsonaro e que acabou travada pela pressão contrária dos servidores públicos.

Principal adversário de Ciro no campo da centro-esquerda, Lula (PT) também tem defendido a revisão de pontos da reforma trabalhista. Em documento divulgado pelo partido quando sacramentou a federação com PCdoB e PV, o PT defendeu revogar a reforma.

Mas em discurso durante encontro com as centrais sindicais há cerca de 15 dias, em São Paulo, o ex-presidente afirmou não querer “voltar ao que era antes” da reforma, o que sugere uma revisão.

“Precisamos estar atentos às mudanças nas relações de trabalho, levando em conta novas realidades, como o home office e os aplicativos, mas sem penalizar o trabalhador, que é sempre o elo mais fraco na cadeia produtiva”, disse Antônio Neto, presidente do diretório paulistano do PDT, à Coluna.