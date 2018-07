‘Ciro é muito mais atraente’, diz um líder do Centro

Até mesmo o presidente do PRB, Marcos Pereira, que andava desencantado com o presidenciável Ciro Gomes (PDT) parece ter mudado de opinião após o encontro com o Centro neste sábado. Líderes do PP, DEM e PRB ouviram as propostas do pedetista para fecharem uma aliança. “Ciro Gomes é muito mais atraente”, resumiu um dos líderes, comparando o discurso do pré-candidato do PDT ao Planalto ao de seu adversário tucano Geraldo Alckmin.

As negociações, porém, ainda vão se arrastar para a próxima semana. Espera-se que Valdemar Costa Neto dê um veredito sobre os rumos do PR na quarta-feira, 18, e o bloco volte a se reunir na quinta-feira, 19. Outros possíveis integrantes do grupo, como PHS e PSC, que não estavam na reunião deste sábado, podem se voltar a se encontrar. A única certeza que os líderes tiveram deste último encontro é de que o PP-DEM-PRB-SD está muito propenso a caminhar juntos. (Naira Trindade)