Ciro e Cid Gomes se reúnem com Pacheco em busca de apoio 

Em pré-campanha para Presidência da República, Ciro Gomes e seu irmão, o senador Cid Gomes, ambos do PDT do Ceará, se reúnem nesta quarta-feira, 6, com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na residência oficial do Senado.

Ciro quer conquistar o apoio do PSD, de Gilberto Kassab, atualmente sem um candidato próprio para disputa ao Palácio do Planalto. Pacheco foi a primeira opção da sigla, mas desistiu de concorrer no início do ano. Na sequência, houve uma tentativa frustrada de filiação do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, que decidiu ficar no PSDB.

Nos bastidores do PSD, Kassab ainda defende o plano de uma candidatura própria do partido, uma estratégia para evitar choques nos palanques estaduais, divididos entre Lula e Bolsonaro, no primeiro turno.

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), também foi convidado para participar da conversa de hoje com Pacheco, mas recusou alegando outros compromissos, segundo fontes. Kalil está na mira do PT e já declarou estar aberto ao diálogo com petistas.

Ciro também tem sido assediado pelas lideranças da chamada “terceira via”, com MDB, União Brasil, PSDB e Cidadania, que já convidaram o presidenciável para se sentar à mesa e debater a escolha de um candidato único fora da polarização entre PT e Bolsonaro.