Ciro ‘convida’ Lula para ser vice; PT vê desespero

O “pedido” de Ciro Gomes para que Lula dê um “passo atrás” na caminhada rumo a mais uma candidatura presidencial escancarou o que parte da esquerda não petista debate em privado: até que ponto a rejeição ao PT pode favorecer eleitoralmente Jair Bolsonaro? A performance do pré-candidato do PDT, em evento de sindicatos, foi entendida também como um aceno ao petista, afinal, um dos sonhos de parte da esquerda é ver o ex-presidente como vice de Ciro. Por isso, a citação a Cristina Kirchner. O PT deu de ombros: não quer ouvir falar.

Exemplos. “A gente devia pedir a ele (Lula) que se compenetrasse e não imitasse o exemplo desastrado do (Nicolás) Maduro na Venezuela ou do Evo Morales na Bolívia. E olhasse o que a Cristina Kirchner fez na Argentina em que, tendo uma força grande, deu um passo atrás e ajudou a Argentina a se reconciliar”, disse Ciro.

Bad… Aliados de Lula apontaram, em privado, um certo “desespero” de Ciro com o apelo. Ressaltaram ainda o timing ruim da declaração: nova rodada da pesquisa XP/Ipespe mostrou Lula numericamente à frente de Jair Bolsonaro, embora tecnicamente eles continuem empatados.

…timing. A questão colocada sobre a mesa nas negociações da esquerda é: Lula conseguirá diminuir sua rejeição daqui até 2022? Ou o famoso antipetismo ainda continuará em alta?

Calma… O fato de o presidente da Argentina, Alberto Fernández, ter divulgado que está com covid-19 mesmo tendo sido vacinado com as duas doses da Sputnik V não balançou as esperanças dos governadores do Nordeste em relação ao imunizante russo.

…aí. “Ainda não conhecemos nenhum estudo técnico que leve a preocupações especiais. Seguimos os critérios de eficácia e segurança previstos na legislação brasileira”, disse Flávio Dino (PCdoB), do Maranhão. Os governadores assinaram termo para comprar 37 milhões de doses da vacina.

Libera. O grupo tem reunião com a Anvisa para tratar do assunto: pedirá celeridade na aprovação do registro de importação, uma vez que esperam receber o primeiro lote este mês.

Epa. O que mais tem preocupado parlamentares em Brasília, neste momento, é a demora na chegada de nova leva de IFA para produção da Coronavac.

Será? Como a China decidiu priorizar a imunização dos seus, existe a possibilidade de alterar o calendário de entregas, ainda que no Butantan a expectativa seja de que nada mude.

CLICK. A deputada estadual Isa Penna (PSOL-SP) agradeceu nas redes o apoio recebido após sessão que afastou Fernando Cury (Cidadania), acusado de assédio.

Como… Causou estranheza nos meios jurídicos e no STF a iniciativa da extinta força-tarefa da Lava Jato de defender na Corte a decisão do ministro Edson Fachin que declarou a incompetência da Vara Federal de Curitiba para processar as acusações contra Lula.

…assim? “Procuradores, através de advogados próprios, podem apresentar memoriais em recursos nos quais não são parte?”, questiona o advogado Augusto de Arruda Botelho.

Pode? Dois advogados representam os procuradores na tentativa de levar a questão ao plenário da Corte. Colegas de Fachin no STF enxergam estratégia coordenada com a participação do ministro para tentar vencer a qualquer custo.

Jair Bolsonaro, presidente da República

Sérgio Etchegoyen, general do Exército e ex-ministro do GSI no governo Michel Temer: “As Forças Armadas estão há 40 anos no quartel sem problemas. Por que a cada soluço político acham que um general vai fazer alguma coisa? Nunca acontece nada. É só fantasminha do verde-oliva, pegam pra assustar crianças, mas nada acontece.”

