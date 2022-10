Cid Gomes pede votos para Lula no Ceará; veja vídeo

O senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) participou de ato em apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Fortaleza nesta terça (11), na primeira aparição após o primeiro turno. Mas ao contrário do irmão dele, Ciro Gomes (PDT), que fez um tímido endosso ao petista, Cid foi incisivo.

“Sem medo de ser feliz”, diz Cid, citando o bordão petista de 1989. “É fundamental para o Ceará que a gente vote no Lula para ser o presidente da República”.

Em sua declaração de apoio, Ciro Gomes não mencionou o nome do petista e, em curto discurso, disse que seguia a decisão tomada pelo seu partido.

A campanha deste ano provocou um racha na família Ferreira Gomes no seu Estado natal. Cid e Ivo Gomes, prefeito de Sobral, insistiam na aliança com o PT e em lançar Izolda Cela para o governo. Ciro, por sua vez, optou por Roberto Cláudio, e os dois partidos marcharam apartados. O candidato do PT, Elmano Freitas, acabou levando a eleição no primeiro turno, com apoio de Camilo Santana, eleito senador.

Em seu discurso, Cid faz referência a Camilo, com que discursa ao lado. Diz que o apoio a Lula responde também a um pedido feito por ele para que mobilizasse a base do PDT no Estado no segundo turno.

“Governador Camilo, cada um dos que você me pediu foram falados ao longo do final de semana pessoalmente. Estão aqui praticamente todos eles, os prefeitos e prefeitas do PDT”, disse. “Eu me reuni demoradamente com a bancada federal, com a bancada estadual e não sossegarei enquanto não estiver cada um dos filiados do PDT engajados nessa luta no segundo turno”, completou.