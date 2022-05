PDT bate PT na eleição do CA de Direito da PUC-SP

A disputa pelo tradicional Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da PUC-SP ganhou contornos de eleição nacional, com filiados do PT rivalizando com a juventude socialista do PDT.

DEU CIRO. Fernando Haddad (PT) foi à faculdade na véspera da eleição, há pouco mais de uma semana, e petistas se autointitulavam seguidores de José Dirceu – o político é ex-aluno da PUC. Mas quem levou foi a chapa do PDT, encerrando tradição petista no CA.