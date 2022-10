Chance de vitória de Lula faz PP e União Brasil negociarem possível fusão

PP e União Brasil abriram negociação para uma possível fusão das duas legendas, com vistas a sobreviver em um cenário em que ambas podem ser relegadas à oposição, em caso de vitória de Lula (PT). As conversas aceleraram com a perspectiva de que o petista pode encerrar a contenda no domingo. Juntos, os partidos somariam, no mínimo, 106 deputados, segundo projeção do Diap, e se tornariam os maiores da Câmara. Pelo lado do PP, a fusão abre a possibilidade de a sigla manter Arthur Lira na presidência da Câmara – o posto é prioridade para o partido. Já para o União Brasil, o ganho seria de Luciano Bivar (PE), presidente da sigla que periga não se eleger e pode perder o comando para nomes que emergirão fortes da eleição.

CÁLCULOS. Sem a fusão, Bivar fica vulnerável a adversários que conquistou no seu partido por secar recursos na campanha – Mendonça Filho (PE) chegou a ameaçar processá-lo para receber. Ao negociar a sociedade, por outro lado, ele assegura controle de parte da nova legenda.

VARIÁVEIS. A negociação foi confirmada por caciques de ambas as siglas, mas depende do resultado das urnas. Caso Jair Bolsonaro (PL) vença, aliados de Ciro Nogueira, presidente do PP, avaliam que o interesse dele no acordo diminui, já que o PP terá prestígio em eventual segundo mandato.

TIMING. Outro fator é a eleição de figuras como ACM Neto (BA), Ronaldo Caiado (GO) e Rodrigo Garcia (SP), que embora do PSDB tem o apoio do União. Se eleitos, eles teriam voz nesse acordo. Por isso, não se espera avanço da eventual fusão antes do 2.º turno.

PRONTO, FALEI! Rafael Cortez, cientista político

“Uma das incertezas dessa eleição é se Bolsonaro, em caso de derrota, terá a disposição de articular a oposição. É mais difícil manter a coesão sem recursos de governo.”

CLICK. Hamilton Mourão (Republicanos-RS), vice-presidente da República

O atual vice de Jair Bolsonaro fez campanha no RS ao lado de Braga Netto, que o sucedeu na chapa do presidente na tentativa de reeleição.