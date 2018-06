Chance de Lula ser preso esta semana é zero, diz fonte

A chance de o ex-presidente Lula ser preso ainda esta semana é zero, segundo contou à Coluna um dos responsáveis por cumprir a ordem de prisão. Essa fonte foi informada de que o mandado será expedido pelo juiz Sérgio Moro apenas após o TRF-4 julgar o último embargo, o que deve ocorrer no próximo dia 10.

Como já revelou a Coluna, a hipótese mais provável é que Lula seja levado para a superintendência da PF em Curitiba ao invés do Complexo Penal. Há temor do que pode ocorrer se Lula for para o presídio, que abriga hoje presos como o ex-deputado Eduardo Cunha.

Na superintendência, uma sala será reservada para Lula cumprir a pena de 12 anos e um mês em regime fechado. Os moldes é o de uma sala de Estado Maior, como as que existem em áreas militares, onde não há grades.

Em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, o juiz Sérgio Moro confirmou essa possibilidade.

Ontem, o Supremo recusou pedido de HC da defesa de Lula que tentava impedir a prisão imediata após a decisão da segunda instância. O resultado foi 6 a 5 contra Lula. (Andreza Matais)