Centro vê brecha para atacar a polarização

Dentro e fora do Congresso, líderes enxergam neste momento de turbulência do bolsonarismo, às voltas com o fraco desempenho econômico e as acusações de sufocar a Lava Jato, uma brecha para as forças de centro atacarem a polarização que domina (e contamina) o debate nacional. Como a esquerda perdeu qualquer protagonismo no chamado “discurso ético” e é um deserto de propostas para fazer o País voltar a crescer, a estratégia passa por apontar as contradições dos extremos e fugir das falsas polêmicas ideológicas no campo dos costumes.

Ecléticos. O chamado centro democrático, que reúne líderes como Fernando Henrique Cardoso, Raul Jungmann e Paulo Hartung, quer ampliar o arco de diálogos. Baleia Rossi, recém-eleito presidente nacional do MDB, é um dos deputados que serão procurados. Moderados do PT também podem entrar na lista.

Largada. O mais recente artigo de FHC, publicado no Estado, foi interpretado como um apelo: “Teremos capacidade para unir o centro democrático e progressista?”, questionou ele.

Exemplo. Na turma que procura o equilíbrio no Congresso, a deputada Tabata Amaral (SP) esteve alinhada até agora ao bloco de centro-esquerda (quase sempre junto do seu PDT) em 40% das votações.

Raio X. Segundo estudo do gabinete de Tabata, outros parlamentares como ela ligados ao movimento Renova votaram em sua maioria alinhados à direita. No subgrupo que participou de programas da Fundação Lemann, Tabata é a única que se situou à esquerda nas votações.

Aleluia. Relatório do pastor e deputado Silas Câmara (Republicanos-AM) no projeto do Novo Mercado do Gás conseguiu o que o mercado nem esperava: consenso. O texto, apelidado de “o milagre de Silas”, deve ser votado em comissão nesta semana.

Exemplo. Barjas Negri (PSDB), prefeito de Piracicaba (SP), participa hoje de audiência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a proposta de atualização do marco legal do saneamento. Com 100% de esgoto tratado, a cidade é modelo no País.

Segue… Em conversa recente com Jair Bolsonaro, o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, relatou que os indícios contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, são bastante contundentes.

…o jogo. Ponderou, no entanto, não haver uma gravação, depósito ou outro registro que ligasse Antônio diretamente e definitivamente ao esquema de caixa 2 investigado pela PF. Valeixo e Bolsonaro conversaram na sexta-feira, em encontro fora da agenda, sem a presença do ministro Sérgio Moro (Justiça).

É o quê? Pesquisa do Instituto Idea Big Data mostra que 66% dos brasileiros não sabem o que é a CPI da Lava Toga, colegiado que senadores querem instalar para investigar o Supremo.

Ah… Dos que dizem conhecer, 86% são a favor da CPI. Para 65% dos entrevistados, o governo Bolsonaro tem feito pouco ou muito pouco para combater a corrupção. Foram realizadas 1.552 entrevistas via aplicativo entre os dias 24 e 25 de setembro (margem de erro de quatro pontos).

João Amoêdo, presidente do Partido Novo: “Gastamos 12,8% do PIB com funcionalismo público, enquanto a Europa gasta, em média, 10,3%. Precisamos de reforma administrativa com urgência.”

