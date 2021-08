Membros do Centro de Contingência assumem funções do Comitê Científico de SP; veja a composição

Em meio à flexibilização de medidas do combate à covid-19 em São Paulo, o governo estadual anunciou mudanças na equipe científica que vinha atuando no debate e implementação das estratégias contra a pandemia no Estado.

Formarão um novo comitê, o Comitê Científico, sete dos 21 membros que atuavam no Centro de Contingência, formado no início da pandemia e que agora foi desmobilizado.

João Gabbardo , Paulo Menezes, David Uip, José Medina, Geraldo Reple, Carlos Carvalho e Luiz Carlos Pereira Junior são os que seguem atuando de forma pró-bono junto ao Estado.

“A reformulação ocorre frente à queda de casos, internações e mortes pela doença, neste novo contexto epidemiológico, considerando ainda as necessidades destes especialistas, que atuam em hospitais e na Academia têm diante de si outras demandas também fundamentais para assistir a população e contribuir com a Medicina brasileira e internacional”, diz em nota o governo de São Paulo.