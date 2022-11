Centrão vê com ceticismo oposição de Valdemar a Lula

Coluna do Estadão

Nem nos partidos que compõem o Centrão, aliados do PL, os políticos estão convencidos de que Valdemar Costa Neto vá bancar a oposição ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, até o fim. O cacique indicou que vai liberar os filiados que desejam aderir à base do novo governo para negociarem individualmente com o PT, sem envolver a sigla.

PENEIRA. Nos bastidores, alguns petistas vêm fazendo distinção entre a cúpula do PL e bolsonaristas ao falar da articulação política. Uma das razões é que o partido ajudou a brecar o voto impresso na Câmara, em 2021. Na ocasião, Valdemar Costa Neto foi um dos primeiros que se aliaram ao PT contra a iniciativa – Bolsonaro ainda não fazia parte da sigla.