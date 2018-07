Centrão pode rifar acordo para recondução de Maia

A reeleição do deputado Rodrigo Maia (DEM) à presidência da Câmara começa a ser ameaçada pela indefinição do Centrão em encontrar um vice para compor a chapa do pré-candidato do PSDB ao Planalto, Geraldo Alckmin. Líderes do PP, DEM, PR, SD e PRB admitem, em conversas reservadas, que a prioridade agora é eleger o tucano, e não garantir a vaga a Maia. Para isso, aceitam até rifar o acordo de reconduzir o demista ao cargo, caso o vice tenha que vir do DEM. A possibilidade de o partido ocupar a Câmara e a vice é considerada inaceitável pelo blocão.

Blocão. O Centrão projeta eleger 230 deputados federais na próxima legislatura. O que garantirá ao grupo chances reais de fazer o próximo presidente Casa – são necessários 257 votos.

Mais um. O presidenciável Jair Bolsonaro já trabalha com um plano C caso a advogada Janaina Paschoal e o príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança não aceitem o convite de vice na chapa. Ele conversa com um militar da ativa, cujo nome mantém em sigilo.

Eu fico. A campanha do presidenciável Ciro Gomes (PDT) nega que ele tenha ameaçado abandonar a disputa pelo Planalto por causa da repercussão negativa da entrevista em que sugere pôr a Justiça na ‘caixinha’ e tirar Lula da prisão.

Fez milagre. O deputado Weverton Rocha (PDT-MA), que assinou contrato de compra e venda da TV Difusora, retransmissora do SBT no Maranhão, declarou patrimônio de R$ 325 mil na eleição de 2014. Oficialmente, a TV pertence ao ex-senador Lobão Filho.

Com a palavra. Procurada, a assessoria do deputado diz que cláusula de confidencialidade o impede de dizer de onde virão os recursos para a aquisição.

Troca rápida. Com a prisão de André Puccinelli (MDB) pela Operação Lama Asfáltica, a eleição no MS está indefinida. O deputado Mandetta (DEM) pode ser o candidato do grupo no lugar do emedebista.

Plano B. Outra saída do DEM é apoiar a reeleição do tucano Reinaldo Azambuja. Cotada para vice de Alckmin, Tereza Cristina (DEM) se reuniu com Mandetta ontem para discutir alternativas.

Dados… Dos 3.061 atestados apresentados por funcionários da EBC, neste ano, 6%, ou seja, 171, são relacionados a problemas psicológicos. Atestados de acompanhamento representam 17%. A maioria, 78%, são referentes a doenças, acidentes ou consultas.

…abertos. A direção da EBC, empresa que controla as mídias do governo federal, decidiu divulgar os dados em comunicado interno depois que a Coluna revelou que o número de atestados foi maior do que o de funcionários no primeiro semestre do ano: 2.037.

Pente fino. No comunicado, a direção da EBC diz que “preocupada com o elevado número de atestados e pedidos de afastamento de empregados por motivo de saúde, iniciou a contratação de serviços de perícia médica”.

Lupa. A contratação da perícia, diz a EBC, “visa a coibir eventuais irregularidades” e identificar áreas que “eventualmente demandem melhorias”.

CLICK. Enquanto seu nome era ventilado para vice na chapa de Alckmin, ontem, a vice-governadora do Piauí e católica fervorosa, Margarete Coelho (PP), acompanhava a romaria de Santa Ana.

Nem desfaz a mala. Michel Temer decidiu ir à posse do presidente eleito da Colômbia, Iván Márquez, dia 7 de agosto. O que significa dizer que Rodrigo Maia e Eunício Oliveira vão ter que viajar novamente, mas agora às vésperas do início da campanha eleitoral, para não ficarem inelegíveis.

Ideia fixa. Em pesquisa registrada no TSE, a CUT quis saber se “foi certo ou errado o desembargador Rogério Favreto mandar soltar Lula”, se “o juiz Sérgio Moro agiu certo ou errado ao manter Lula preso” e se “Lula é tratado por Moro e outros juízes de maneira mais dura ou com mesmo rigor que outros políticos como Temer e Aécio Neves”.

PRONTO, FALEI!

“Está todo mundo em um clube de falsa felicidade”, DO DEPUTADO HERÁCLITO FORTES (DEM-PI), sobre as campanhas presidenciais ainda não terem começado para valer.

COM REPORTAGEM DE NAIRA TRINDADE E JULIANA BRAGA. COLABOROU TÂNIA MONTEIRO

