Centrão lidera manobra contra PEC da segunda instância

Partidos, capitaneados pelos líderes do Centrão, realizaram mais de cinco trocas de deputados favoráveis à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da segunda instância. Saem os simpáticos ao texto, entram os que são contra na comissão especial que avalia o tema.

O troca-troca (mais de dez foram feitas) foi apelidado de “operação abafa” nos bastidores, pois é visto como uma manobra para derrubar a PEC. O PL de Jair Bolsonaro, por exemplo, substituiu o deputado Pastor Gil (MA) por Júnior Mano (CE). Houve trocas também no Republicanos e Progressistas. Fora do Centrão, PDT e Solidariedade também mudaram integrantes

A comissão deveria ter votado na terça-feira passada, 7, com expectativa de aprovação. Mas a decisão para discussão e votação do parecer do relator, deputado Fabio Trad (PSD-MS), acabou adiada para esta quarta-feira 8.

Com a nova composição da comissão o placar está indefinido e há expectativa de resultado apertado.