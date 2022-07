Centrais sindicais vão se reunir com Fachin, do TSE

Representantes das seis maiores centrais sindicais, como Força e CUT, deliberam nesta quinta sobre a adesão à Carta aos Brasileiros. O texto já recebeu o endosso de acadêmicos e de entidades empresariais, como a Fiesp e a Febraban.

MAIS. Os representantes das centrais vão se reunir no dia 1º de agosto com o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin. “Vamos falar da preocupação dos trabalhadores com a escalada da violência nas eleições”, diz Miguel Torres, da Força.