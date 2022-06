Cenário eleitoral pode fazer Bolsonaro mudar de ideia sobre debate no 1º turno

Auxiliares de Jair Bolsonaro acreditam que ele poderá voltar atrás sobre não participar de debates no primeiro turno. Em entrevista a Carlos Massa, o Ratinho, o presidente disse que só vai a confrontos no segundo turno. Mas caso seja confirmado o atual cenário eleitoral apontado pelas pesquisas, Bolsonaro pode ser empurrado para o debate. Os levantamentos mostram uma eleição polarizada entre ele e Luiz Inácio Lula da Silva, com chance de vitória do petista ainda na primeira rodada. Por essa lógica, o confronto televisivo pode ser o derradeiro instrumento para Bolsonaro defender os quatro anos de seu governo e evitar uma derrota. Essa avaliação será feita só na última hora da corrida eleitoral.

FOLHINHA. Nem Bolsonaro nem Lula gostam da ideia de participar de debates, ainda mais na Globo. Band e SBT marcaram as datas dos seus programas. O SBT fará o seu uma semana antes da eleição e a Band seguirá a tradição de abrir a temporada, em 14 de agosto. A Record já avisou aos políticos que só deverá fazer confrontos televisivos num eventual segundo turno.

MAIS UM. As campanhas dos candidatos já receberam mais uma proposta de debate. A Band está tentando colocar de pé um confronto entre os vices em meados de setembro. Até o momento, só Lula anunciou oficialmente o seu, Geraldo Alckmin.

SERÁ?. A dois dias da reunião marcada para deliberar o apoio a Tebet, tucanos dizem que ainda não sabem se o encontro vai mesmo acontecer.

PRONTO, FALEI. Lasier Martins, senador (Podemos-RS)

“A rotina de convescotes no exterior parece um atestado de óbito da ética nas cortes superiores”, disse, sobre evento de advogados de devedores com magistrados.

CLICK. Anthony Garotinho, Pré-candidato ao governo do Rio (União)

Viralizou nas redes com vídeo em que faz diferentes atividades num único cômodo, com a mensagem: ‘não dá pra ficar parado, sempre para frente’.