Celso de Mello pede esclarecimentos ao Senado em ação para instalar CPI do Esporte

O decano do Supremo, ministro Celso de Mello, é o novo relator do mandado de segurança do senador Kajuru (Patriota-GO), para garantir a instalação da CPI do Esporte.

Celso de Mello deu seguimento ao processo e pediu que o Senado preste esclarecimentos antes de tomar sua decisão.

Segundo o senador, foram recolhidas cerca de 50 assinaturas de colegas. Mais, portanto, que as 27 necessárias, e o colegiado segue engavetado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP).