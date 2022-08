Ceciliano faz aceno à esquerda em busca de eleitores de Molon no Rio

Para fazer frente a Alessandro Molon (PSB), o pré-candidato do PT ao Senado no Rio, André Ceciliano, abriu diálogo com setores mais à esquerda no Rio, como artistas, intelectuais e integrantes de movimentos sociais, mais simpáticos à candidatura do rival.

ZIRIGUIDUM. Com a ajuda de Benedita da Silva (PT-RJ), se reuniu com militantes do movimento negro e participou da Marcha das Mulheres Negras. Ele também se encontrou com intelectuais reunidos pelo economista Nelson Le Cocq, e planeja ainda encontros com artistas do samba, usando como ponte a interlocução que já tem com as escolas de samba.

CORPO FECHADO. Na frente oposta, a produtora Paula Lavigne prepara um show no Circo Voador no dia 31 para arrecadar recursos para a campanha de Alessandro Molon.