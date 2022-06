O pré-candidato ao Senado pelo PT no Rio, André Ceciliano, diz que votou junto com Cláudio Castro (PL) para o TCE por um acordo de 2019 e que o levou à presidência da Alerj. A esquerda preferia outro nome.

