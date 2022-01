Casos de covid-19 entre servidores da Câmara saltam de 22 para 205 em menos de um mês

O surto de casos de covid-19 por causa da proliferação da variante Ômicron no País tem preocupado os servidores do Congresso Nacional às vésperas da abertura do ano legislativo na próxima quarta-feira, 2. Na Câmara, apenas entre 1.º e 18 de janeiro, foram reportados 205 casos positivos entre os servidores da Casa, segundo informações obtidas pela Coluna por meio da Lei de Acesso à Informação. O número representa 36,8% do total registrado durante todo o ano de 2021, quando 557 casos foram informados. O registro da primeira quinzena do ano reflete a realidade do avanço da Ômicron no País. O número de infecções é bem superior ao que foi registrado em dezembro do ano passado, 22.

FILTRO. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), adiou a volta dos trabalhos presenciais para depois do Carnaval, mas no Senado ainda não há uma definição. Servidores que trabalham nos gabinetes dos senadores querem regras para restringir a circulação no local.

MULHERES NO AZUL. Candidatas mulheres devem ser as mais preocupadas com a prestação de contas de campanha, segundo avaliação da rede de contabilidade Essent Jus. Em 2020, 60% da clientela da rede foi de campanhas femininas, mesmo elas sendo só 33,5% do total de candidatos.

SÃO ELAS. “Ao serem maioria na busca por apoio profissional, já mostra o quanto as candidatas mulheres estão preocupadas e entendem o quanto é importante a regularidade fiscal de suas campanhas”, afirma o fundador da Essent Jus, Guilherme Sturm.

PACOTÃO. A próxima reunião entre PT e PSB sobre federação partidária para discutir o palanque em São Paulo promete ser quente e terá, pela primeira vez, a participação do ex-presidente e pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

AS HORAS. Enquanto isso, Carlos Siqueira, presidente do PSB, segue esperando pacientemente uma resposta do convite feito ao ex-tucano Geraldo Alckmin para ele se filiar ao partido e ser vice de Lula. Siqueira, no entanto, não deve fazer gestos novos em direção ao ex-governador de São Paulo enquanto aguarda a resposta.

CLIMÃO. Não pegou muito bem na cúpula do PSB os acenos do pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo à pré-candidatura de Fernando Haddad (PT) em São Paulo. O partido tem batido o pé para tentar obter o apoio do PT a Márcio França.

CLICK. Sérgio Moro, presidenciável do Podemos

Ex-juiz (esq.) usou as redes sociais do MBL, do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), para falar sobre seus ganhos no setor privado fora do Brasil.

5 CURIOSIDADES… Aproveitando a moda nas redes sociais de revelar cinco curiosidades de sua vida pessoal, o pré-candidato a deputado federal e vereador de São Paulo Fernando Holiday (Novo) revelou já ter feito campanha para Plínio Arruda (PSOL) em 2010.

…SOBRE MIM. Holiday também contou na sua lista de curiosidades pessoais que é muito fã da franquia de livros e filmes Harry Potter, criada pela britânica J. K. Rowling.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Fernando Holiday, vereador de São Paulo (Novo)

PRONTO, FALEI! Fábio Trad, deputado federal (PSD-MS)

“Se houvesse um disque-denúncia para idiotices, a primeira que deveria ser denunciada é a ministra de direitos humanos que é contra vacinas para seres humanos.”

