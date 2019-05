Caso Aécio e cabeças brancas dificultam fusão com DEM

Está mais difícil do que se previa a possível fusão entre PSDB e DEM, tão sonhada pelo governador João Doria. Os maiores entraves estão, hoje, no ninho tucano. Um deles é a resistência do grupo dos históricos, do qual faz parte Fernando Henrique Cardoso. A senha foi dada em discurso recente de Geraldo Alckmin, no qual ele diz que a eleição é circunstancial, mas os princípios, permanentes. O outro é a permanência do deputado Aécio Neves. Para o DEM, a expulsão de quadros envolvidos em denúncias é condição para o casamento se concretizar.

Quem perde. Um graúdo integrante do DEM lembra que, se não der certo, o partido hoje já está mais bem posicionado. “Neste momento, estamos mais fortes que o PSDB”, afirma.

Jeitinho. Tucanos mineiros pressionam para o Código de Ética do partido, que será lançado até o fim do mês, não ser retroativo e prever a expulsão de políticos só após a condenação em segunda instância ou por órgão colegiado.

Ajuste… Antes de apresentar o relatório da reforma tributária na CCJ, João Roma vai procurar o secretário da Receita, Marcos Cintra. Em seu esboço, vota pela constitucionalidade integral da proposta.

…fino. O deputado destaca dois pontos a serem aprofundados no mérito — a atuação do comitê gestor do Imposto de Bens e Serviços (IBS), que poderia ser mais “relevante no desenho do novo tributo”; e os prazos para a implementação das novas regras.

Alerta. Alexandre Frota vai questionar na Executiva Nacional a indicação de Eduardo Bolsonaro à presidência do diretório estadual, porque a bancada não teria sido consultada. A líder do governo, Joice Hasselmann, deve subscrever.

Com… O Estado do Rio de Janeiro entrou na Justiça para obrigar a Petrobrás a detalhar o cálculo do repasse dos royalties, dos gastos efetuados e dos bens adquiridos pela empresa. Quer saber se a estatal está em dia com o ICMS.

…lupa. O procurador-geral pede ainda que os documentos sejam entregues em 30 dias, sob pena de multa de R$ 100 mil diários.

SINAIS PARTICULARES

Governadores

Camilo Santana (PT-CE)

Batendo… Será lançada esta semana a comissão Externa da Educação. Já são 60 signatários, entre eles os jovens da esquerda, como Tabata Amaral (PDT-SP) e João Campos (PSB-PE).

…na porta. Por ser externa, tem mobilidade para fazer “batidas” no Ministério da Educação, por exemplo. A ideia é pressionar na área que julgam ser o tendão de aquiles da gestão de Jair Bolsonaro.

Pitaco. Será lançada também a Secretaria de Transparência, sob o comando de Roberto Lucena (Pode-SP). Além de aprimorar os trabalhos da Câmara, vai sugerir melhores práticas aos outros Poderes.

CLICK. Ao lado de Leila Barros (PSB-DF), Jair Bolsonaro sancionou projeto que altera a Lei Maria da Penha para facilitar aplicação de medidas protetivas com urgência.

Escondendo… Antes de cancelar o evento sobre mudanças climáticas da ONU (Climate week), o secretário de relações internacionais do Meio Ambiente, Roberto Souza, falou com André Fraga, secretário de Sustentabilidade de Salvador.

…o jogo. Disse que o governo tinha “discordâncias” e que o evento era “coisa de ONG”. Fraga tentou argumentar, sem sucesso, que seria importante manter o encontro, justamente para a gestão Bolsonaro mostrar sua visão para o tema.

PRONTO, FALEI!

Cauduro Padim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo: “A expectativa não é nada alarmante. Há muita especulação e argumento corporativo, ideológico”, sobre crimes comuns conexos a delitos eleitorais na Justiça Eleitoral.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA

