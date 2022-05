Casamento com Janja faz Lula superar Bolsonaro nas pesquisas do Google em maio

O casamento com Janja fez Lula superar Jair Bolsonaro pela primeira vez nas buscas do Google no mês de maio. De janeiro a abril, Bolsonaro foi mais buscado do que o petista. A vantagem se inverteu neste mês, levando-se em conta os dados até a última segunda (23). Lula foi mais buscado em 14 Estados do país. No Piauí, São Paulo e em Minas, a cada 10 perguntas que mencionavam um dos dois políticos, quase seis eram sobre Lula.

O principal alvo de interesse dos internautas, medido na ferramenta Google Trends, era sobre o local do casamento do petista com Janja. Já sobre Bolsonaro, o tema das buscas se concentrou em desvendar o que o presidente está fazendo em seu mandato. Os internautas também se interessaram em pesquisar o que Lula fez quando presidente.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Luiz Inácio Lula da Silva, presidenciável do PT