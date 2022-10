Carta aos evangélicos de Lula demonstra influência adquirida por segmento, diz sociólogo

A carta de Lula aos evangélicos acertou no conteúdo, mas chega tarde, diz o coordenador do Observatório Evangélico, Vinícius do Valle. “A essa altura, Bolsonaro se consolidou próximo ao teto no segmento.”

CERNE. Os compromissos de Lula contra o aborto e em defesa da família reforçam a influência política adquirida pelos evangélicos. “Eles fizeram um grupo que elegeu como adversárias as pautas da religião. Isso mostra que não tem como ganhar sem dialogar em cima desses temas.”