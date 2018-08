Cármen Lúcia pede ao Senado para declarar perda de mandato de Ivo Cassol

Coluna do Estadão

A ministra Cármen Lúcia decidiu, nesta quinta-feira, 2, retirar o mandato do senador Ivo Cassol (PP-RO). Ele, que está de licença desde 13 de junho, teve sua condenação no Supremo Tribunal Federal considerada transitada em julgado em 6 de julho.

Com isso, Cármen Lúcia o declarou culpado e determinou a execução das penas. O senador foi condenado a quatro anos de prisão em regime aberto, mas a medida foi convertida em prestação de serviços à comunidade e multa no valor de R$ 201 mil. A ministra também determina que seja oficiado o Senado para que declare a perda do mandato eletivo de Cassol.

Veja a decisão na íntegra: