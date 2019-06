Carlos pede desculpas a vereador por não comparecer a homenagem a Mourão

O filho do presidente Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) pediu desculpas por não comparecer à “honrosa homenagem”, como ele próprio chamou, da Câmara dos Vereadores do Rio a Hamilton Mourão, vice-presidente. A justificativa para a falta, segundo o vereador do PSC, foi um compromisso previamente agendado.

O pedido de desculpas não foi endereçado ao homenageado, de quem ele é crítico, tampouco veio por seu veículo de comunicação favortio, o Twitter. O documento foi entregue ao vereador Jimmy Pereira, que pediu a concessão da comenda ao vice-presidente.

“Venho por meio deste primeiramente parabenizar V. Exa pela iniciativa em conceder a mais importante comenda da Câmara Municipal do Rio de Janeiro ao Exmo. Sr. General Antônio Hamilton Martins Mourão, Vice Presidente da República Federativa do Brasil, e desculpar-me pela ausência nessa honrosa homenagem por compromisso anteriormente agendado, logo, agradeço a atenção e desejo sucesso”, diz o texto.