Capitão Telhada defende deixar câmeras em uniformes só para batalhão de trânsito

Deputado estadual eleito e apoiador de Tarcísio de Freitas (Republicanos), Capitão Telhada (PP) afirma ser possível chegar a uma “solução de meio termo” para o impasse em relação às câmeras acopladas às câmeras policiais. “Não precisa acabar com as câmeras nos uniformes. Uma solução é colocá-las no batalhão de trânsito e retirar de tropas especiais, que combatem o crime de forma enérgica”, diz.

A Rota e o Grupo Tático da Polícia Militar estão entre as chamadas “tropas especiais” a que o parlamentar se refere e são designados ao combate ostensivo ao crime organizado. Por isso, têm mais chance de entrar em conflito. Uma das finalidades das câmeras atualmente é produzir provas de eventuais excessos de policiais em situações desta natureza.

