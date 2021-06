Capitais já projetam Carnaval em 2022

Enquanto o País conta seus mortos e o medo de uma terceira da onda da covid-19 ainda persiste, algumas capitais, como Rio, Recife e Salvador, fornecem motivos para sonhar: já projetam o carnaval 2022. “Está no nosso radar. Estamos observando experiências de outras cidades em países da Europa, EUA e na Oceania para projetar os protocolos que deveremos adotar após essa fase mais aguda”, disse João Campos (PSB), prefeito de Recife. Na semana passada, a capital pernambucana já iniciou a vacinação para pessoas com 43 anos ou mais.

Testando. O Rio sediará um “evento teste” na Ilha de Paquetá, com todos os moradores vacinados, em setembro. “As coisas caminhando como estão caminhando, vamos fazer o maior carnaval da história”, disse Eduardo Paes.

Pipoca. Fábio Mota, secretário de Cultura de Salvador, disse que já está assinando contratos com fornecedores para a festa. “Estamos tendo as reuniões de planejamento da parte estrutural, caminhando como se fosse ter o carnaval normalmente”, afirmou.

SINAIS PARTICULARES.

Eduardo Paes, prefeito do Rio (PSD)

Deixa… Caso a Covaxin receba a autorização da Anvisa para uso emergencial, a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinação (ABCVAC) estuda acionar o STF para poder comprar o imunizante sem ter de doar para o SUS, como prevê a lei aprovada neste ano.

…pra… As clínicas entendem que a fila do Plano Nacional de Imunização está acelerada e não seria mais necessária a doação de 50% das doses ao SUS.

… lá. Se a Corte determinar a aplicação da lei, as clínicas devem desistir de comprar o imunizante (o laboratório Bharat Biotech é o único que negocia com mercado privado), alegando que não seria rentável.

Engrossou… O fato de as manifestações contra Jair Bolsonaro terem ocorrido no mesmo dia em que o Brasil atingiu a triste marca de 500 mil mortos engrossou o caldo dos protestos, na leitura de organizadores das manifestações.

… o caldo. Segundo a Frente Povo Sem Medo, as próximas mobilizações serão decididas em reunião amanhã, 21, da Campanha Nacional Fora, Bolsonaro.

Vela. Relator do projeto do certificado de vacinação, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) pede um momento de “lucidez” a Bolsonaro para aprovar o texto, se ele passar no Congresso. “O Brasil não pode ficar atrás do mundo.”

CLICK. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, abraçado com Zé Gotinha, acompanhou a vacinação em massa na Ilha de Paquetá (RJ).

Ajuda… Com salários de R$ 33.763, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Carla Zambelli (PSL-SP) e Hélio Lopes (PSL-RJ) lançaram vaquinha para pagar as multas que eles, Tarcísio Freitas e Jair Bolsonaro levaram por conta da “motociata”.

…aí. Eles dizem que contribuirão com valor igual ao da multa, quase R$ 600, e, com o excedente, comprarão “mantimentos para instituições de caridade que ajudem pessoas afetadas pelo fechamento do comércio”. Até a noite de domingo, 20, a vaquinha tinha mais de R$ 42 mil.

Allez! A Embaixada da França no Brasil pediu para o governador João Doria (PSDB-SP) gravar uma mensagem, em francês, em homenagem à data nacional do país, em 14 de julho.

Mais um… Surgiu campanha nas redes bolsonaristas para lançar o ex-palaciano e investigado pela CPI da Covid Arthur Weintraub para a vaga do STF. Será que é para ser levada a sério?

PRONTO, FALEI!

Ayres Britto, ex-ministro do STF: “Meio milhão de mortos: o mais triste dobre de sinos da história do Brasil. É no que dá naturalizar coisas como ‘chacina’, ao invés de coisas como ‘vacina’.”

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, MARIANNA HOLANDA. COLABORARAM ELIANE CANTANHÊDE E LUIS FILIPE SANTOS.

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao