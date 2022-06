Uma liderança do PSB paulista diz, sob reserva, que a leitura de que Márcio França deve deixar a disputa ao governo de SP para apoiar Fernando Haddad se tornou predominante na sigla. “Sem coligação com PSD ou União, vai fazer o quê?”. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, segue dizendo, porém, que a candidatura está de pé.

