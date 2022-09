Candidatos nos Estados cobraram presença de Lula nos programas de TV locais

Em reunião da coordenação da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aliados cobraram a participação dele nos programas eleitorais nos Estados. A falta de filmes do petista com declaração de apoio a candidatos aos governos endossados pela legenda foi atribuída ao tempo exíguo do calendário eleitoral.

Para atender às demandas regionais, o presidenciável tem dedicado parte de sua agenda à gravação de programas na produtora do marqueteiro de sua chapa, Sidônio Palmeira, em São Paulo, e enviado os materiais para inclusão nos programas eleitorais.

Apesar dos apelos para que o presidenciável diversifique suas agendas no País, a direção do partido mantém a convicção de que a campanha deve se manter nos principais colégios eleitorais, no Sudeste, como Rio, Minas e São Paulo.

