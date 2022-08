Candidatos da ‘terceira via’ nos Estados não assinam carta pró-democracia

Candidatos da chamada terceira via nos seus Estados, os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); de Goiás, Ronaldo Caiado (União); e do Pará, Helder Barbalho (MDB), não assinaram a carta em defesa da democracia organizada pela Faculdade de Direito da USP. Os três contam com votos de eleitores de Jair Bolsonaro, crítico da iniciativa.

NÃO REPASSEI. Signatários do documento, os governadores de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), da Bahia, ACM Neto (União) e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), não comentaram o evento da leitura da carta em suas redes sociais.

FOCO. A assessoria de Zema afirmou que ele “segue focado em recuperar os estragos provocados pelo governo passado”. A de Caiado disse que o governador é a favor da democracia e a de Helder, que não obteve contato com o governador.

