Candidatos bolsonaristas brigam na Paraíba e um deles é acusado de sacar arma

Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Paraíba protagonizaram uma briga na cidade de Soledade, ontem, durante ato de campanha que reuniu lideranças de direita do Estado. O candidato a deputado federal Policial Caio (PL) teve que ser contido por correligionários ao partir para cima de outro candidato a deputado, Cabo Gilberto (PL). Em vídeos que circulam nas redes sociais, Policial Caio é acusado de “puxar uma arma” no momento em que pessoas próximas o seguram para impedir uma possível agressão.

A confusão começou após integrantes do PRTB acusarem o candidato ao Senado Bruno Roberto (PL), filho do deputado Wellington Roberto (PL), de ter “se vendido” por uma suposta aliança nos bastidores com Veneziano Vital do Rêgo (MDB), candidato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao governo da Paraíba. Wellington e Bruno se apresentam oficialmente como os nomes de Bolsonaro no Estado.

Wellington Roberto, por sua vez, acusou Cabo Gilberto de atuar pela candidatura ao Senado de outro bolsonarista, o pastor Sergio Queiroz (PRTB), que não estava no local no momento da confusão.

“Precisamos ser justos. O Cabo Gilberto não teve nenhuma influência na participação de candidatos do PRTB em Soledade. Entendo que o problema começou quando anunciaram um evento para conservadores quando, na verdade, era um evento do PL. A Paraíba não tem dono”, escreveu Queiroz, neste domingo, 11, pelo Twitter.

A briga entre Wellington Roberto e Cabo Gilberto não é exatamente uma novidade. Os dois divergem principalmente em função da divisão do fundo eleitoral. Enquanto Wellington recebeu cerca de R$ 1 milhão do PL, Gilberto ganhou menos de R$ 200 mil da sigla. A expectativa é que o partido conquiste apenas uma vaga na Câmara pelo Estado.

Além disso, bolsonaristas mais radicais no Estado criticam Wellington Roberto por ser ex-aliado de Lula. Em vídeo de 2018, o então líder do PL defendeu a liberdade do petista.