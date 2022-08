Candidatos aproveitam viagens pagas pelo Senado para fazer campanha

Os senadores Luis Carlos Heinze (PP-RS) e Jorginho Mello (PL-SC) usaram viagens pagas com verba da cota parlamentar para fazer campanha. Em 1º de julho, Heinze viajou a Igrejinha (RS) para promover sua candidatura ao governo do Estado na região. Ficou hospedado em um hotel por R$ 1.158 a diária e pediu reembolso ao Senado. “Ver de perto a mobilização em torno do nosso projeto rumo ao (Palácio do) Piratini é motivador”, disse Heinze na ocasião, nas redes sociais. Em 9 de julho, Jorginho Mello e assessores se hospedaram em São Miguel do Oeste (SC) às custas do Senado. Neste dia, o senador participou de ato do PL decorado com imagens da chapa eleitoral dele ao governo do Estado, junto com Jorge Seif Jr. e Jair Bolsonaro.

MAIS. Heinze também recebeu reembolso de R$ 800 do Senado pela diária em um hotel na cidade de Cruz Alta (RS), no dia 17 de julho, ocasião em que fez novos atos como pré-candidato. Ao compartilhar fotos das reuniões nas redes sociais, Heinze explicitou o viés eleitoral da agenda. “Obrigado a todos vocês que se mobilizaram a ouvir as nossas ideias (…) Trabalharemos por todos quando alcançarmos o Piratini.”

AGENDA. Procurada, a assessoria de Jorginho disse que ele esteve em São Miguel cumprindo agenda parlamentar e que compareceu a diversos outros compromissos na ocasião.

AGENDA 2. Já a assessoria de Heinze afirmou que, “apesar do evento partidário, o senador se reuniu com prefeitos e lideranças locais para acolher demandas e prestar contas de sua atividade parlamentar”.

Pronto, falei! Carlos Portinho (PL-RJ), líder do governo no Senado

“O Senado está com um terço dos membros como suplente e o resto todo em campanha. Há dificuldade para votar os projetos que tentamos emplacar.”

Click. Soraya Thronicke (União-MS), presidenciável do União Brasil

Após entrada tardia na disputa, gravou dezenas de vídeos no último final de semana para o programa eleitoral na TV, que começa nesta terça-feira, 16.