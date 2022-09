Candidato supostamente armado cria confusão em debate no Piauí; veja vídeo

Coluna do Estadão

A presença de um candidato armado em um debate da Rede Meio Norte gerou celeuma entre rivais na disputa ao governo do Piauí nesta quarta-feira, 28. O bolsonarista Coronel Diego Melo (PL) admitiu que portava arma de fogo. “Eu sou policial, candidata. Eu tenho o porte constitucional e só ando armado”, disse, após Lourdes Melo (PCO) pedir para que ele a entregasse à organização do programa em nome da segurança dos demais participantes.

“Aqui é um local democrático. Se você estiver armado, eu peço à organização que ele entregue a sua arma”, disse a candidata.

Sob protesto da adversária, o militar se recusou a entregar a arma. A discussão se acirrou após Lourdes defender que integrantes do Movimento Sem Terra (MST) se armassem para autodefesa. Diego ironizou a proposta.

Nas redes sociais, vídeos dos bastidores do programa mostram bate-boca entre as equipes dos dois candidatos em torno da questão. Lourdes chega a dizer que iria se retirar do local caso o militar não entregasse a arma.