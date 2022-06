Candidato do PT e bolsonarista que quebrou placa de Marielle trocam elogios

Candidato ao Senado pelo Rio, André Ceciliano (PT), e o deputado estadual bolsonarista Rodrigo Amorim (PTB-RJ), famoso por ter quebrado a placa da vereadora assassinada Marielle Franco, trocaram elogios e se trataram como “irmão” em um programa da Rádio Tupi ontem, no Rio.

Ceciliano lembrou com orgulho de uma lei que elaborou junto com Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em 2018, que permite a policiais portarem armas e coletes fora do trabalho.

Veja o vídeo