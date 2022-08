Candidato do Novo abre campanha em comunidade pobre de SP

Liderança do Partido Novo, sigla vinculada à elite econômica, o presidenciável Felipe d’Avila vai abrir a sua campanha eleitoral com um ato na comunidade Jardim Maria Luzia, em São Paulo, nesta terça, às 7h. Ele será acompanhado do vice, Tiago Mitraud (Novo) e do candidato ao governo, Vinicius Poit (Novo).

D’Avila e Poit são apoiadores do projeto #EuAchoUmAbsurdo, com programas de educação e lazer para crianças e jovens da comunidade e que, durante a pandemia, teve a parceria com a Gerando Falcões.