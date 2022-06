Candidato de Lula ao governo do DF espera apoio do PSB até o dia 25

Coluna do Estadão

A campanha de (PV), que concorre ao governo do Distrito Federal representando a federação com PT e PC do B, espera que o PSB defina até o próximo dia 25 se vai se aliar ou manter a candidatura de Rafael Parente.

BOTE. O governo do DF é o único onde o PV lidera a federação de esquerda. A expectativa de sua campanha é sair dos atuais 4% para 8% a 10% das intenções de voto em junho. O candidato espera que Lula vá a Brasília no início de julho para ajudar.

SOPRO. O ex-governador do DF José Roberto Arruda estava tão confiante na reversão da sua inelegibilidade que chegou a buscar um marqueteiro para organizar a campanha para governador. Foram 10 dias entre a liberação pelo STF e a vedação pelo TJ-DF. Ele recorreu.