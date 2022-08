Candidato de Ciro Nogueira no PI diz que jornalista é ‘quase negra, mas inteligente’

Coluna do Estadão

Durante sabatina nesta quarta-feira (31) na TV Meio Norte, repetidora da Band em Teresina, o candidato a governador Silvio Mendes (União) disse a uma das entrevistadoras que ela é “quase negra, mas uma pessoa inteligente”. Ele respondia à jornalista Katya D’Angelles, que é negra. Mendes tem o apoio do chefe da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP-PI).

A jornalista questionou se o candidato ao governo do Piauí tinha planos para combater o feminicídio e em favor das minorias.

“Eu imagino quantas discriminações você não sofreu. Você que é quase negra, na pele, mas você é uma pessoa inteligente, teve a oportunidade que a maioria não teve e aproveitou”.

Candidato bolsonarista para jornalista: "você que é quase negra na pele, mas você é uma pessoa inteligente". pic.twitter.com/QqdpN5xoix — andrepiaui (@andrepiaui) August 31, 2022

Mendes então se compromete em investir em educação e também na redução de mortes de mulheres no parto.

A fala dele ganhou as redes sociais, com críticas ao candidato. Procurada, a assessoria de Silvio Mendes disse que ele se desculpou com a jornalista.

“Sílvio tem profunda admiração, respeito e carinho à jornalista Katya Dangeles, quem considera uma amiga desde os tempos que ela trabalhava no jornal Diário do Povo cobrindo matérias políticas quando ele era prefeito de Teresina. Após a entrevista, Silvio entrou em contato com Katya e pediu suas sinceras desculpas, reconhecendo o erro.”