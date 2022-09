Campanha vê Bolsonaro ganhar fôlego com 7 de Setembro

O clima na campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi de euforia com os atos de 7 de Setembro. Para aliados do presidente, a adesão nas ruas ajuda a mobilizar a militância para a reta final da eleição e minimiza o clima de ‘já ganhou’ do ex-presidente Lula (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto.

Além disso, a ideia dos estrategistas da campanha de Bolsonaro era ter uma manifestação robusta para deixar uma marca do bolsonarismo, caso o presidente seja derrotado no pleito deste ano.