Campanha explora ‘bom humor’ de Meirelles

A campanha do candidato do MDB ao Planalto, Henrique Meirelles, começou a explorar o lado bem humorado do ex-ministro da Fazenda nas redes sociais. Passou a circular um vídeo em que o candidato aparece mais descontraído, sorrindo e brincando com os profissionais da equipe de gravação dele. Em seguida ele diz: “Não deixo os políticos torrarem seu dinheiro à toa. Sou chato com eles para ajudar vocês. Então, eu te convido a olhar esses números e conhecer um pouco mais do meu trabalho”, diz, mostrando dados e dizendo que sabe resolver os problemas da economia. (Naira Trindade)