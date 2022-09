Campanha de Lula quer fazer caminhada com apoiadores em São Paulo a dois dias da eleição

A campanha de Lula planeja uma caminhada em São Paulo no dia 30, a dois dias da eleição, quando comícios já são vedados pela lei eleitoral. Uma ala da campanha defende que o ato ocorra no centro da capital para mobilizar um número maior de pessoas; outra prefere São Bernardo do Campo.

CINTURÃO. Um ponto em análise é a segurança do candidato. Se o ato for aprovado pela equipe da PF que faz a guarda de Lula, será o primeiro da campanha sem controle de público. Neste caso, Lula seria cercado por um grupo de seguranças, encarregados de restringir o acesso ao presidenciável.