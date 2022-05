Campanha de Tebet entrará em nova fase na próxima semana

Superado o impasse com o PSDB, na próxima semana, Simone Tebet (MDB) deverá entrar em uma nova fase da campanha. Seus aliados querem que ela intensifique as viagens, especialmente no Centro-Oeste, sua região. A ideia é reforçar a estratégia de se apresentar ao eleitor, já que as pesquisas mostraram que ela segue desconhecida. Ao contrário dos rivais, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, Tebet não deverá centrar fogo nas redes sociais e, sim, se concentrar em participações em rádios regionais, onde as pessoas “possam ouvir a sua voz”. Já as inserções na TV só entrarão na campanha na segunda quinzena de junho – ela será a última dos presidenciáveis a aparecer na telinha.

MEMÓRIA. O MDB decidiu deixar as inserções com Simone Tebet para o fim do prazo, no mês que vem, para tentar consolidar o seu nome a poucos dias das convenções partidárias – em julho e agosto.

PRONTO, FALEI! Clarissa Garotinho, deputada federal (União-RJ)

“Claudio Castro é ingrato, faz jogo duplo. Usa o Bolsonaro para se eleger, mas fica em cima do muro. No quesito lealdade, lembra o Wilson Witzel.”

CLICK. Governadores do Nordeste, Rui Costa (PT-BA), Fátima Bezerra (PT-RN), Flávio Dino (PSB-MA), Paulo Câmara (PSB-PE)