Aliados de Tarcísio de Freitas (Republicanos) torcem para que as aparições com Bolsonaro nas convenções do PL neste domingo e na do Republicanos, dia 31, anulem os esforços de Rodrigo Garcia (PSDB) em se aproximar do bolsonarismo.

AUTORIA. “Do lado de lá, tem um bolsonarista genérico. Aqui tem um legítimo”, disse o vice na chapa de Tarcísio, Felicio Ramuth (PSD).