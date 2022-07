Campanha de Tarcísio parte para o ataque contra Garcia por ‘paulista raiz’

A campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos) lançou um filme de pré-campanha, nas redes sociais, nesta quinta-feira, 7, em que rebate o mote “paulista raiz”, criado pela campanha de Rodrigo Garcia (PSDB) para criticá-lo por ser de fora de São Paulo.

O tom da mensagem, no entanto, é duro e um ataque direto ao rival.

“Rodrigo Garcia é raiz. A raiz do PSDB, do Doria, que cresce para baixo e impede nosso Estado de se mover, de andar pra frente. Chegou a hora de cortar o mal pela raiz.”

Segundo aliados de Tarcísio, o filme é o primeiro de uma série com ataques diretos ao tucano. “De onde veio esse vem muito mais”, promete a campanha.

Até então, os filmes do pré-candidato bolsonarista se concentravam em apresentá-lo ao eleitor e mostrar propostas. A mudança de tom coincide com a chegada do PSD de Gilberto Kassab à campanha de Tarcísio.