Soraya Thronicke (União) quer ir à Justiça para forçar presença em entrevistas como a do JN

A campanha da presidenciável Soraya Thronicke (União) cogita ir à Justiça para garantir a participação dela em entrevistas na TV, no rádio e em podcasts. Há intenção até mesmo de tentar forçar menções ao nome da candidata na cobertura diária dos telejornais. Além de Thronicke, outros seis candidatos à presidência fizeram 1% nas últimas pesquisas ou não pontuaram. Sob os critérios adotados por diversos meios de comunicação, isso os exclui das sabatinas.

Um dos argumentos que a equipe de Thronicke tenta emplacar é que a senadora entrou tardiamente na campanha, no início de agosto, o que fez com que no mês passado ela sequer fosse incluída nas primeiras pesquisas.

O outro é que a senadora Simone Tebet (MDB), que tem participado das principais entrevistas, registra entre 2% e 3% nas pesquisas, o que, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, poderia colocá-la no mesmo patamar de Thronicke e dos demais.

Os advogados da campanha também estudam citar como exemplo a participação de Henrique Meirelles (MDB) em entrevistas da TV Globo quando ele registrava apenas 1% nas pesquisas, em 2018.