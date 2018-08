Campanha de Meirelles vai ao TSE para tirar aliados de Alckmin

A campanha do presidenciável Henrique Meirelles (MDB) ingressou nesta sexta-feira, 17, no Tribunal Superior Eleitoral, com pedido que pode tirar de Geraldo Alckmin (PSDB) o apoio de sete partidos dos nove da sua coligação.

A Coluna apurou que alguns dos partidos aprovaram em suas convenções apenas a aliança com o PSDB, quando deveriam ter colocado na ata todas as nove siglas que apoiam Alckmin. As legendas questionadas são: PRB, DEM, PR, PP, PTB e Solidariedade.

O prazo para mudanças na ata das convenções se encerrou. Portanto, não há mais como fazer adendos.

Se o TSE aceitar a exclusão dos partidos, Alckmin terá diminuído seu tempo na TV, que hoje é o maior entre os candidatos, com 5 minutos e 33 segundos.

Além disso, se Alckmin perder o apoio do PP ele terá que escolher um vice de outra sigla. Hoje, sua vice é Ana Amélia (PP-RS).

O presidente do DEM, ACM Neto, que coordena a campanha de Alckmin, diz que vai rebater no TSE os argumentos da campanha de Meirelles. “Vamos contestar e desmoralizar o candidato do Temer”, disse.

(Andreza Matais, Naira Trindade e Juliana Braga)