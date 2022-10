Campanha de Lula tem plano para manter em fogo alto contra Bolsonaro caso de meninas venezuelanas

A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva traçou estratégia para martelar a associação entre Jair Bolsonaro e a pedofilia sem descumprir decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que proibiu publicações vinculando o presidente à prática criminosa.

Nos próximos dias, a comunicação do petista nas redes sociais deve orientar os seguidores a dizer que Bolsonaro, em sua fala, normalizou a sexualização de adolescentes. O argumento foi defendido por André Janones (Avante-MG) nesta terça-feira, 18, e acatado por aliados petistas.

Em entrevista ao influenciador Paparazzo Rubro-Negro, Bolsonaro disse ter “pintado um clima” entre ele e jovens venezuelanas de 14 e 15 anos. Tanto nesta entrevista quanto em outras oportunidades, Bolsonaro se referiu às meninas como se estivessem se prostituindo.

“O que a decisão impede é que se tire do contexto, que se diga que Bolsonaro cometeu pedofilia, mas não nos impede de dizer fatos. Ele disse que ‘pintou um clima’ com meninas de 15 anos. Isso é um fato”, disse Janones à Coluna.

Lula deve transmitir a mensagem já nesta terça-feira, 18, quando participa do podcast Flow. A presença do petista no programa na reta final deste segundo turno é uma tentativa de alavancar polêmicas que têm desgastado Bolsonaro nos últimos dias.