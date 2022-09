Lula ainda não decidiu ato de fechamento de campanha em SP

A campanha de Lula diz ter revisto a agenda da reta final da eleição após se dar conta de que as normas eleitorais não permitem comícios após a quinta-feira (29). O planejamento previa ato final no Centro de SP na sexta (30). O erro foi atribuído à “tradição de campanha”. No entanto, a norma foi estabelecida em 2013 e vigorou nas duas últimas eleições presidenciais, nas quais Dilma Rousseff e Fernando Haddad concorreram pelo PT. Aliados cogitaram então organizar o ato de fim de campanha em SP no dia 28, mas agora dizem que Lula deve guardar a voz para o debate da Globo, dia 29.

Não há mais garantia da realização de um último grande ato que marcaria o fim da campanha, como previa o planejamento inicial. Uma alternativa seria uma caminhada junto a apoiadores, na sexta, o que é permitido pela legislação, mas dependeria de aprovação da equipe de segurança.

Ex-ministro de Lula, Gilberto Carvalho comunicou o engano a Guilherme Boulos (Psol), coordenador da campanha em São Paulo, na manhã de ontem, quando saíam da reunião do petista com ex-presidenciáveis. Na conversa, Boulos disse a Carvalho que vai mobilizar apoiadores para um comício de Lula na Zona Leste da capital paulista neste sábado, 24.