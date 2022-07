Campanha de Lula quer resumir em 5 pontos o programa de governo no horário eleitoral

A campanha de Lula quer terminar o programa de governo do petista antes do início do horário eleitoral para aproveitar o conteúdo nas peças de propaganda. Mas só uma parte.

AO PONTO. O time de comunicação pediu para Aloizio Mercadante, que elabora o plano de governo, separar os cinco pontos mais importantes que devem ir ao ar. O texto ainda não está pronto, mas a ideia é fazer uma comunicação simples e focar em temas como o combate à pobreza.