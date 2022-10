Minas Gerais está no foco do PT, que destacou aliados para viagens solo na região. Deputado federal mais votado de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) fará campanha com jovens de Uberlândia amanhã, 25. A senadora Simone Tebet (MDB) e o candidato a vice-presidente na chapa de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), também devem voltar ao Estado nesta semana.